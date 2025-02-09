"З погляду переговорів Трамп поводиться майстерно" – Клімкін

На його думку, така стратегія нервує і Україну, і європейських партнерів, адже залишає їх у стані невизначеності.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Дональд Трамп свідомо не розкриває ключових параметрів переговорів щодо України, щоб не обмежувати себе та зберігати гнучкість у майбутніх домовленостях.

В ефірі Еспресо дипломат зазначив, що консультації ведуться непублічно, а сам Трамп поводитися майстерно, уникаючи конкретики. Такий підхід дозволяє йому маневрувати, коли настане час для ухвалення рішень.

"З погляду переговорів і як вони мають вестися Трамп поводить себе не просто раціонально, а, як я вважаю, майстерно. Він себе не обмежує. Консультації ведуться непублічно, конфіденційно. І коли до чогось дійде, йому потрібно буде там десь дотискати, десь там щось здавати, він не буде затиснутий своїми заявами. І взагалі американці дуже чітко погоджують меседжі, що, як і коли вони насправді говорять", – пояснив Клімкін.

На його думку, така стратегія нервує і Україну, і європейських партнерів, адже залишає їх у стані невизначеності.

Дипломат також зазначив, що цифри, які озвучує Трамп, не завжди відповідають реальності, але вони працюють на його виборців і формують певну логіку його рішень.

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"Коли Трамп називає якісь цифри, це не означає, що ці цифри якимось чином абсолютно відповідають реальності. Але вони добре діють на тих, хто підтримує Трампа, і не тільки на тих, хто підтримує, пояснюють логіку. А якщо вони пояснюють логіку - чому б і ні?", – пояснив Клімкін.

Він підкреслив, що Трамп не розкриває деталей майбутніх перемовин, адже вони обговорюватимуться в закритому форматі.

"В цьому сенсі у нього є бізнес-логіка переговорів. І він непоганий переговірник. Питання лише - як він побудує ці переговори. І вони для нього абсолютно критичні", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.