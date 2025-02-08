Трамп зробив заяву про співпрацю з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час свого другого терміну планує продовжити співпрацю з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це він повідомив на пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, пише CNN.

Американський лідер назвав "дуже великим благом для всіх те, що ми з ним ладнаємо".

"Я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші", - наголосив Трамп, маючи на увазі налагодження відносин з КНДР.

За словами Трампа, він зможе мати відносини не тільки з Кім Чен Ином, а й з іншими людьми в світі, де, "здається, є труднощі".

"Я думаю, що це величезна перевага для світу, а не тільки для Сполучених Штатів", - наголосив він.

Нагадаємо, російський "фюрер" Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, президентом США. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

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