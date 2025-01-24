Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом

Нібито Москва виступає за переговори і хоче, аби вони відбулися якомога швидше.

Російський "фюрер" Володимир Путін готовий зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, Російська Федерація виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зауважують в Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

"Росія і раніше говорила про зацікавленість у діалозі у сфері контролю за озброєнням. У переговорах щодо ядерного роззброєння "м'яч на боці" США, хоча час багато в чому втрачено", — заявив Пєсков.

Трамп і закінчення війни

Після інавгурації Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

Президент США заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер американський лідер чекає на відповідь Росії та її готовність. За його словами, ця війна не повинна була починатися.

Окрім того, Трамп "наїхав" на Путіна. Так, він написав у своєму акаунті в Truth Social про те, що буде змушений запровадити високі мита та накласти санкції на російські товари, якщо Росія не припинить війну.

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