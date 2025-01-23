Трамп чекає на відповідь Росії щодо закінчення війни

Американський президент вкотре повторив, що ця війна не повинна була починатися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер, вважає американський лідер, потрібно запитати про готовність Росії.

Про це він сказав у своєму виступі в четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

“Треба запитати у Росії, тому що Україна вже готова домовитися”, – заявив Трамп.

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Американський президент вкотре повторив, що ця війна не повинна була починатися, і знову нагадав, що у нього були хороші стосунки з Путіним.

“Я був впевнений, що він [президент РФ Володимир Путін] на Україну не нападе. А потім, коли я не був президентом, сталася купа поганих речей і почали падати бомби на українські міста”, – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також повідомив, що домовлятиметься із владою Саудівської Аравії про зниження цін на нафту. За його словами, це призведе до негайного закінчення війни в Україні.

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