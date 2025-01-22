Трамп розповів, що написав йому Байден у прощальному листі

Новий президент США Дональд Трамп поділився з журналістами текстом прощального листа від його попередника Джо Байдена, який той, за традицією, залишив в Овальному кабінеті.

Про це пише Fox News.

Лист адресований "шановному президентові Трампу".

"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії. Я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування", – пише Байден.

Зауважимо, що Джо Байден на початку своєї каденції у 2021 році не розкрив текст аналогічного листа від Трампа, коли той залишав посаду після своєї першої каденції.

Вчора, Fox News повідомив, що Трамп, очевидно, забув про лист від Байдена. Одразу після інавгурації, Трампа в Овальному кабінеті запитали, чи залишав Байден йому листа.

"Можливо, і залишив. Хіба вони не залишають їх у столі? Я не знаю", – відповів Трамп і незабаром знайшов у шухляді столу білий конверт із написом "47".

Після цього новий очільник Білого дому подякував журналісту: "Дякую, Пітере. Могли пройти роки, перш ніж ми знайшли цю штуку".

Президентська традиція залишати листа своєму наступнику почалася в 1989 році, коли президент Рональд Рейган залишив Білий дім після двох термінів перебування на посаді, а колишній президент Джордж Буш-старший зайняв цю посаду. Ця традиція збереглася донині через президентів Білла Клінтона, Джорджа Буша, Барака Обаму, Трампа та Байдена.

Байден, однак, був першим президентом, який опинився в унікальній ситуації написати листа людині, яка є одночасно його наступником і попередником, який залишив йому записку чотири роки тому. Трамп став першим президентом, який обіймав посаду не поспіль після Гровера Клівленда наприкінці 1800-х років. Президенти, які займають дві каденції підряд мають лише один "номер". Натомість Трамп є одночасно 45 і 47 президентом США.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, коли відбудеться його зустріч із Трампом.

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