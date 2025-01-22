Трамп поставив Келлогу чіткі терміни, щоб закінчити війну в Україні – WSJ

Президент США Дональд Трамп назвав своєму спецпредставнику щодо України - генерал-лейтенанту Кіту Келлогу терміни для закінчення розпочату Росією війну за сто днів.

Про це йдеться у статті американського видання The Wall Street Journal.

Втім, питання - наскільки цей термін реальний. Що більше - багато хто вважає, що навряд чи Келлогу вдасться це з робити.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його обрали на цю посаду на підставі запропонованого ним мирного плану. Він містив глибоку критику адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена. Як поступку Росії - план радив відкласти прийняття України до НАТО і зняти з Росії деякі санкції в обмін на підписання мирної угоди.

Своєю чергою, росЗМІ та офіційна Москва критично сприйняли і Кіта Келлога, і його мирний план.

Приміром, політолог Сет Джонс назвав Келлога серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Дональда Трампа має надати вагомості рішенням Білого дому по Україні. Втім, вважає він, особисті нападки Кремля на Келлога та його план "не сприяяють переговорам чи навіть припиненню вогню".

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Кіту Келлогу закінчити війну. Журналісти вважають, що роль Келлога в ролі спеціального посланця - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

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