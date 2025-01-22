Трамп пообіцяв Путіну велику послугу, якщо він зупинить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить велику послугу Росії та її президенту Володимиру Путіну, якщо той погодиться укласти угоду про закінчення війни в Україні. Інакше американський лідер погрожує РФ жорсткими санкціями.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами президента США, якщо угода про закінчення війни не буде укладена, то у нього не буде іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що продає Росія.

При цьому Трамп заявив, що "не хоче нашкодити Росії", оскільки “любить російський народ” і завжди мав добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним.

У цьому контексті президент США згадав про Другу світову війну, яку, за його словами, Сполученим Штатам допомогла виграти Росія, “втративши при цьому майже 60 млн життів”. Тим самим Дональд Трамп виявив свою необізнаність щодо національного складу Радянського Союзу та втричі перебільшивши кількість “російських”, тобто радянських, жертв.

“Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час "УКЛАСТИ УГОДУ". БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!”, - написав президент США, перейшовши на капслок.

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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