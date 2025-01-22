Трамп рассказал, что написал ему Байден в прощальном письме

Новый президент США Дональд Трамп поделился с журналистами текстом прощального письма от его предшественника Джо Байдена, которое тот, по традиции, оставил в Овальном кабинете.

Об этом пишет Fox News.

Письмо адресовано "уважаемому президенту Трампа".

"Оставляя этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего лучшего в следующие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории. Я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть Господь благословит вас и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания", – пишет Байден.

Заметим, что Джо Байден в начале своей каденции в 2021 году не раскрыл текст аналогичного письма от Трампа, когда тот покидал пост после своей первой каденции.

Вчера Fox News сообщил, что Трамп, очевидно, забыл о письме от Байдена. Сразу после инаугурации, Трампа в Овальном кабинете спросили, оставлял ли Байден ему письмо.

"Может быть, и оставил. Разве они не оставляют их в столе? Я не знаю", — ответил Трамп и вскоре нашел в ящике стола белый конверт с надписью "47".

После этого новый глава Белого дома поблагодарил журналиста: "Спасибо, Питер. Могли пройти годы, прежде чем мы нашли эту штуку".

Президентская традиция покидать письмо своему преемнику началась в 1989 году, когда президент Рональд Рейган покинул Белый дом после двух сроков пребывания в должности, а бывший президент Джордж Буш-старший занял этот пост. Эта традиция сохранилась по сей день через президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму, Трампа и Байдена.

Байден, однако, был первым президентом, оказавшимся в уникальной ситуации написать письмо человеку, который является одновременно его преемником и предшественником, оставившим ему записку четыре года назад. Трамп стал первым президентом, занимавшим должность не подряд после Гровера Кливленда в конце 1800-х годов. Президенты, занимающие две каденции подряд имеют только один "номер". Зато Трамп является одновременно 45 и 47 президентом США.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с Трампом.

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