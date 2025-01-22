Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с Трампом

По словам Зеленского, команды обеих стран работают над организацией встречи, но конкретной даты пока нет

Перед встречей с новым президентом США Дональдом Трампом необходимо провести ряд дополнительных встреч.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на полях украинского павильона в Давосе, передают NV и "Укринформ".

По его словам, украинская и американская стороны будут работать над встречами такого формата.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч команд… а потом уже смогут работать над предстоящей встречей с президентом [Трампом]", – сказал Зеленский.

На вопрос, произойдет ли сокращение помощи от США, президент Украины ответил, что "пока все идет, как идет".

Зеленский уточнил, что конкретной даты встречи президентов Украины и США нет, но команды обеих стран работают над организацией встречи.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры представителей Украины с командой нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут пройти в начале февраля.

Напомним, что сегодня, 22 января, Дональд Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины и пригрозил санкциями.

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