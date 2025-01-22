Вкусно как в детстве: рецепт сладкой шоколадной колбаски

Очень хорошо вкус дополнят грецкие орехи.

Шоколадная колбаска – десерт с детства, вкус которого помнит каждый. Впрочем, мало кто готовит его сейчас, хотя в приготовлении сладкая колбаска несложная.

Рецепт сладкой шоколадной колбаски – на сайте ТСН.ua.

Ингредиенты:

400 г песочного печенья;

150 г сахара;

140 г сливочного масла;

100 мл молока;

100 г грецких орехов;

2 ст. л. какао.

Приготовление

1. В миске соедините масло, молоко, сахар и какао. Поставьте смесь на водяную баню и помешивайте до растворения сахара.

2. Порежьте ножом песочное печенье так, чтобы получилась смесь крошки и небольших кусочков.

3. Орехи подсушите на сковороде, а затем порежьте ножом. Добавьте их к измельченному печенью.

4. Теперь смешайте шоколадную смесь и печенье с орехами. Доску застелите пищевой пленкой. Выложите на нее полученную массу. Сформируйте колбаску диаметром примерно 5–6 см.

5. Поставьте десерт на 7–8 часов в холодильник.

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