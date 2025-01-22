Смачно як у дитинстві: рецепт солодкої шоколадної ковбаски

Дуже гарно смак доповнять волоські горіхи.
Шоколадна ковбаска – десерт з дитинства, смак якого пам'ятає кожен. Втім, мало хто готує його зараз, хоча у приготуванні солодка ковбаска нескладна.
Рецепт солодкої шоколадної ковбаски – на сайті ТСН.ua.
Інгредієнти:
- 400 г пісочного печива;
- 150 г цукру;
- 140 г вершкового масла;
- 100 мл молока;
- 100 г волоських горіхів;
- 2 ст. л. какао.
Приготування
1. В мисці з'єднайте масло, молоко, цукор і какао. Поставте суміш на водяну баню та помішуйте до розчинення цукру.
2. Поріжте ножем пісочне печиво так, щоб вийшла суміш крихти й невеликих шматочків.
3. Горіхи підсушіть на сковорідці, а потім поріжте ножем. Додайте їх до подрібненого печива.
4. Тепер змішайте шоколадну суміш і печиво з горіхами. Дошку застеліть харчовою плівкою. Викладіть на неї отриману масу. Сформуйте ковбаску діаметром приблизно 5–6 см.
5. Поставте десерт на 7–8 годин до холодильника.
Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати вергуни – рецепт смаколика від відомого шефа Володимира Ярославського.
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