Цукерки "Рафаело" від Клопотенка: рецепт приготування в домашніх умовах

Смак цих цукерок знайомий кожному.
Raffaello — ніжні, солодкі та просто тануть у роті. Без перебільшень, смак цих цукерок із кокосовою стружкою та мигдалем всередині знайомий кожному. Втім, не кожний знає, що їх легко можна приготувати в домашніх умовах. Рецептом приготування цукерок поділився кухар Євген Клопотенко.
Як приготувати "Рафаело" вдома — читайте на сайті ТСН.ua.
Інгредієнти:
- 180 г масла;
- 290 мл згущеного молока;
- 10 г ванільного цукру;
- 200 г кокосової стружки;
- 120-150 г мигдалю;
- кокосова стружка для посипання.
Приготування
1. Змішайте в мисці масло (кімнатної температури) та згущене молоко. Додайте ванільний цукор та кокосову стружку. Добре усе вимісіть.
2. Сформуйте з кокосової маси невеличкі кульки. Викладіть їх на дошку, посипану кокосовою стружкою. Усередині кульок зробіть виїмку й закладіть по одному горішку мигдалю.
3. Обваляйте кожну кульку в кокосовій стружці. Викладіть цукерки на тарілку й поставте до холодильника щонайменше на одну годину.
Якщо готувати за цим рецептом, то загалом вийде приблизно 20-25 штук цукерок.
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом традиційного віденського штруделя з яблуками і корицею.
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