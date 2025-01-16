Цукерки "Рафаело" від Клопотенка: рецепт приготування в домашніх умовах

Raffaello — ніжні, солодкі та просто тануть у роті. Без перебільшень, смак цих цукерок із кокосовою стружкою та мигдалем всередині знайомий кожному. Втім, не кожний знає, що їх легко можна приготувати в домашніх умовах. Рецептом приготування цукерок поділився кухар Євген Клопотенко.

Як приготувати "Рафаело" вдома — читайте на сайті ТСН.ua.

Інгредієнти:

180 г масла;

290 мл згущеного молока;

10 г ванільного цукру;

200 г кокосової стружки;

120-150 г мигдалю;

кокосова стружка для посипання.

Приготування

1. Змішайте в мисці масло (кімнатної температури) та згущене молоко. Додайте ванільний цукор та кокосову стружку. Добре усе вимісіть.

2. Сформуйте з кокосової маси невеличкі кульки. Викладіть їх на дошку, посипану кокосовою стружкою. Усередині кульок зробіть виїмку й закладіть по одному горішку мигдалю.

3. Обваляйте кожну кульку в кокосовій стружці. Викладіть цукерки на тарілку й поставте до холодильника щонайменше на одну годину.

Якщо готувати за цим рецептом, то загалом вийде приблизно 20-25 штук цукерок.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом традиційного віденського штруделя з яблуками і корицею.

Читайте також: