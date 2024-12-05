Класичний німецький різдвяний штолен: старий родинний рецепт

Добре, якщо штолен перед розрізанням і вживання простоїть у прохолодному місці не менше двох тижнів.

Одна з найбільш популярних різдвяних випічок - німецький штолен. Здобний і дуже смачний кекс печуть за кілька тижні до Різдва, аби він вистояв та він набув неповторного аромату і смаку. З часом кожний пекар додавав якусь свою "родзинку", а тому рецепти трошки змінювалися. Втім, у Німеччині рецептури дотримуються чітко і передають її з покоління в покоління.

ТСН.ua поділиться старим рецептом класичного різдвяного штолену пекарки Андреа Начке-Гофман з її сайту Zimtkeksundapfeltarte.

Інгредієнти

500 г борошна;

30 г дріжджів;

250 мл молока;

250 г вершкового масла (+ 50 г для поливки);

100 г цукру;

цедра одного лимона;

1/2 чайної ванілі;

1 чайна ложка кориці;

1/4 чайної ложки кардамону;

1/4 чайної ложки мускатного горіха;

1/4 чайної ложки гвоздики;

1 чайна ложка солі;

100 г подрібненого мигдалю;

100 мл рому;

250 г родзинок;

50 г цедри лимона;

50 г цедри апельсина.

Приготування

Перший крок

Змішайте родзинки, цедру лимона та апельсина з ромом у контейнері та щільно закрийте кришкою. Залиште в прохолодному місці на дві доби, періодично помішуючи.

Другий крок

У глибоку миску насипте борошно і зробіть поглиблення в середині. Розподіліть цукор, сіль, спеції та порізане кубиками вершкове масло навколо ямки. Розчиніть дріжджі в невеликій кількості теплого молока і влийте в лунку. Замісіть масу та дайте йому піднятися в теплому місці приблизно на 15 хвилин. Потім додайте сюди молоко, що залишилося, і знову вимішуйте до отримання однорідного м'якого тіста.

Третій крок

Додайте до тіста цедру лимона і апельсина, родзинки, мигдаль і ром і рівномірно вимісіть. Присипте тісто тонким шаром борошна та дайте йому піднятися, поставивши у тепле місці ще на дві години - поки воно не збільшиться приблизно вдвічі.

Четвертий крок

Знову вимісіть тісто і сформуйте з нього один чи два пласти. Потім кожну частину розтягнути в прямокутник і однією половиною накрити другу, але накрити так, щоб залишився невеликий просвіт.

П'ятий крок

Розігрійте духовку до 175 C верхнього та нижнього нагріву. Застеліть деко папером для випікання та викладіть на нього штолен. Випікайте його 60-70 хвилин до темно-коричневого кольору. Перевірте приготування дерев'яною паличкою.

Шостий крок

Розтопіть приблизно 50 г вершкового масла. Коли штолен дістанете з духовки, рясно полийте його розтопленим маслом. Після цього посипте великою кількістю цукрової пудри.

Сьомий крок

Дати штолену повністю охолонути. Охолоджену випічку добре загорніть у пергамент чи фольгу. Залиште в прохолодному місці приблизно на два тижні.

Читайте також: