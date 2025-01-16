Конфеты "Рафаэлло" от Клопотенко: рецепт приготовления в домашних условиях

Вкус этих конфет знаком каждому.
Raffaello – нежные, сладкие и просто тают во рту. Без преувеличений вкус этих конфет с кокосовой стружкой и миндалем внутри знаком каждому. Впрочем, не всякий знает, что их легко можно приготовить в домашних условиях. Рецептом приготовления конфет поделился повар Евгений Клопотенко.
Как приготовить "Рафаэлло" дома, читайте на сайте ТСН.ua.
Ингредиенты :
- 180 г масла;
- 290 мл сгущенки;
- 10 г ванильного сахара;
- 200 г кокосовой стружки;
- 120-150 г миндаля;
- кокосовая стружка для посыпки.
Приготовление
1. Смешайте в миске масло (комнатной температуры) и сгущенку. Добавьте ванильный сахар и кокосовую стружку. Хорошо все вымешайте.
2. Сформируйте из кокосовой массы маленькие шарики. Выложите их на доску, присыпанную кокосовой стружкой. Внутри шариков сделайте выемку и заложите по одному орешку миндаля.
3. Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке. Выложите конфеты на тарелку и поставьте в холодильник по меньшей мере на один час.
Если готовить по этому рецепту, то в общей сложности получится примерно 20-25 штук конфет.
Напомним, ранее мы делились рецептом традиционного венского штруделя с яблоками и корицей.
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