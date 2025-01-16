Конфеты "Рафаэлло" от Клопотенко: рецепт приготовления в домашних условиях

Raffaello – нежные, сладкие и просто тают во рту. Без преувеличений вкус этих конфет с кокосовой стружкой и миндалем внутри знаком каждому. Впрочем, не всякий знает, что их легко можно приготовить в домашних условиях. Рецептом приготовления конфет поделился повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить "Рафаэлло" дома, читайте на сайте ТСН.ua.

Ингредиенты :

180 г масла;

290 мл сгущенки;

10 г ванильного сахара;

200 г кокосовой стружки;

120-150 г миндаля;

кокосовая стружка для посыпки.

Приготовление

1. Смешайте в миске масло (комнатной температуры) и сгущенку. Добавьте ванильный сахар и кокосовую стружку. Хорошо все вымешайте.

2. Сформируйте из кокосовой массы маленькие шарики. Выложите их на доску, присыпанную кокосовой стружкой. Внутри шариков сделайте выемку и заложите по одному орешку миндаля.

3. Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке. Выложите конфеты на тарелку и поставьте в холодильник по меньшей мере на один час.

Если готовить по этому рецепту, то в общей сложности получится примерно 20-25 штук конфет.

Напомним, ранее мы делились рецептом традиционного венского штруделя с яблоками и корицей.

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