Бабушкин тертый пирог с вареньем: вкусный пляцок с детства

Простая в приготовлении, но очень вкусная выпечка.
Тертый пирог. Без преувеличения – вкус этого пляцка знаком каждому. Это один из старых рецептов, который готовили наши бабушки. Тертый пирог выпекают во многих регионах Украины. Как и большинство старинных рецептов, готовится очень просто и из доступных продуктов.
ТСН.ua предлагает рецепт тертого пирога от Лилии Цвит.
Ингредиенты
- 200 г сливочного масла
- 2 яйца
- 70 г сахара
- 430 г муки
- 1 ч л разрыхлителя
- 300 г любимого варенья
Приготовление
Шаг первый
К муке добавляем разрыхлитель, прохладное масло и перетираем все до образования крошки. Далее добавляем сахар и яйца. яйца. Замешиваем тесто.
Шаг второй
Тесто достаточно получается густым. Его разделяем на две части: 1/3 теста кладем в морозильник на два часа, остальное – в холодильник.
Шаг третий
Тесто из холодильника раскатываем на пергаменте – на котором будем выпекать. Немножко посыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Раскатанное тесто перекладываем вместе в форму для выпечки.
Шаг четвертый
Ножом срезаем бортики, чтобы они были примерно 1 см. Лишнее тесто убираем. Толстым слоем смазываем тесто вареньем. Сверху натираем тесто с морозилки.
Шаг пятый
Пирог выпекаем при температуре 180 градусов примерно пол часа.