Бабушкин тертый пирог с вареньем: вкусный пляцок с детства

Простая в приготовлении, но очень вкусная выпечка.

Тертый пирог. Без преувеличения – вкус этого пляцка знаком каждому. Это один из старых рецептов, который готовили наши бабушки. Тертый пирог выпекают во многих регионах Украины. Как и большинство старинных рецептов, готовится очень просто и из доступных продуктов.

ТСН.ua предлагает рецепт тертого пирога от Лилии Цвит.

Ингредиенты

200 г сливочного масла

2 яйца

70 г сахара

430 г муки

1 ч л разрыхлителя

300 г любимого варенья

Приготовление

Шаг первый

К муке добавляем разрыхлитель, прохладное масло и перетираем все до образования крошки. Далее добавляем сахар и яйца. яйца. Замешиваем тесто.

Шаг второй

Тесто достаточно получается густым. Его разделяем на две части: 1/3 теста кладем в морозильник на два часа, остальное – в холодильник.

Шаг третий

Тесто из холодильника раскатываем на пергаменте – на котором будем выпекать. Немножко посыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Раскатанное тесто перекладываем вместе в форму для выпечки.

Шаг четвертый

Ножом срезаем бортики, чтобы они были примерно 1 см. Лишнее тесто убираем. Толстым слоем смазываем тесто вареньем. Сверху натираем тесто с морозилки.

Шаг пятый

Пирог выпекаем при температуре 180 градусов примерно пол часа.

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