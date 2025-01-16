Чи завершить Трамп війну за 90 днів: про що свідчать ставки у букмекерів

Після виборів президента США на ймовірність закінчення війни в Україні до 20 квітня ставлять уже значно менше людей.

Прогноз букмекерів щодо ймовірності того, що обраний президент США Дональд Трамп закінчить війну в Україні за три місяці, тобто до 20 квітня 2025 року, значно погіршився.

Про це свідчить статистика на сайті платформи Polymarket, де приймають відповідні ставки.

Якщо два місяці тому, одразу після перемоги Трампа на виборах президента США, понад 50% людей зробили ставку на те, що йому вдасться це зробити, то станом на 16 січня таких було лише 29%.

Під час виборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинить війну в Україні за 24 години і навіть ще до набуття президентських повноважень. Після виборів його риторика змінилася — тепер Трамп визнає, що для цього потрібно більше часу та зусиль.

У команді майбутнього американського президента визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці, якщо не роки, що ставить під сумнів його головну зовнішньополітичну обіцянку – укласти мирну угоду першого ж дня каденції в Білому домі.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він обійме посаду наступного тижня.

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