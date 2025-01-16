Що Трамп може пообіцяти Путіну в обмін на мир в Україні: деталі від Hill

Росії складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на постачання обладнання та нестачу фінансів. Дональд Трамп може запропонувати допомогу Росії в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Про це пише видання The Hill.

Журналісти пишуть, що росіяни планують побудувати нову космічну станцію, яка замінить їхню частку на МКС, коли її припинять експлуатувати. Москва вже створила альянс із Китаєм, щоб розвивати цю галузь.

Однак Інститут зовнішньополітичних досліджень США звітує, що санкції, ембарго на постачання передового промислового обладнання, дефіцит робочої сили та фінансів, припинення співпраці у космічній сфері із Заходом тощо створюють проблеми для РФ. Аналітики припускають, що стан російської космічної програми погіршується ще від часів анексії Криму 2014 року.

"Ця ситуація дає Трампу шанс запропонувати Володимиру Путіну роль у програмі NASA "Артеміда" в обмін на припинення війни в Україні. Це відкриє для Москви перспективи участі у дослідженні Місяця та доступ до передових американських технологій та партнерів, наприклад, SpaceX", - пише видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснює закулісні переговори з Росією. Зеленський також заявив, що президент РФ Володимир Путін може виказувати бажання до переговорів, але насправді не прагне, щоб вони мали результат.

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