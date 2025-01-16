Что Трамп может пообещать Путину в обмен на мир в Украине: детали от Hill

России сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватку финансов. Дональд Трамп может предложить помощь России в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишет издание The Hill.

Журналисты пишут, что россияне планируют построить новую космическую станцию, которая заменит их долю на МКС, когда ее прекратят эксплуатировать. Москва уже создала альянс с Китаем, чтобы развивать эту сферу.

Однако Институт внешнеполитических исследований США отчитывается, что санкции, эмбарго на поставку передового промышленного оборудования, дефицит рабочей силы и финансов, прекращение сотрудничества в космической сфере с Западом и другие создают проблемы для РФ. Аналитики предполагают, что состояние российской космической программы усугубляется еще со времен аннексии Крыма 2014 года.

"Эта ситуация дает Трампу шанс предложить Владимиру Путину роль в программе NASA "Артемида" в обмен на прекращение войны в Украине. Это откроет для Москвы перспективы участия в исследовании Луны и доступ к передовым американским технологиям и партнерам, например SpaceX", — пишет издание.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не осуществляет закулисные переговоры с Россией. Зеленский также заявил, что президент РФ Владимир Путин может выражать желание к переговорам, но на самом деле не стремится, чтобы у них был результат.

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