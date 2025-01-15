Зеленский озвучил свои ожидания от Трампа

Президент Украины акцентировал, что "самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну справедливым миром".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от избранного президентом США Дональда Трампа продолжения политики укрепления государства.

Об этом глава государства сказал на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Варшаве.

Зеленский назвал США крупнейшим стратегическим партнером Украины и озвучил свои ожидания от Трампа после его официального вступления в должность президента.

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"Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. Безусловно, после инаугурации наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется с войной снова против Украины. Для нас нужны общие гарантии безопасности", – подчеркнул президент Украины.

Он уточнил, что на сегодняшний день этими стратегическими гарантиями безопасности являются членство в Европейском Союзе, будущее членство в НАТО, серьезные пакеты оружия и поддержка армии, "которая не может уменьшаться в разы, когда ты соседствуешь с Россией".

По поводу потенциальной предстоящей встречи с Трампом Зеленский сообщил, что пока нет точных дат.

"Безусловно, встречи с новым президентом, с его новой командой будут. Они будут прорабатываться. О датах мы пока не готовы коммуницировать", – сказал глава государства.

К слову, несколькими днями ранее Зеленский заявил, что Украина надеется получить от партнеров реальные гарантии безопасности и уже в 2025 году добиться окончания войны.

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