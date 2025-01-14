Трамп заявил, что встретится с Путиным "очень быстро"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, Трамп не назвал четкую дату встречи.

"Что ж, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не думаю, что он в восторге от того, как все пошло, потому что для него это тоже не совсем хорошо. И я знаю, что он хочет встретиться, и я встречусь очень быстро. Я сделал бы это раньше, но... для некоторых вещей вы должны быть в должности", – объяснил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о намерении организовать встречу с кремлевским диктатором. По его словам, желание встретиться выразил Путин.

Политолог, политконсультант, кандидат философских наук Андрей Городницкий в эфире "КИЕВ 24" рассказал, что Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", — заявил Песков.

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