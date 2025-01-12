В ISW оценили, возможен ли мир в Украине на условиях Путина

Президент РФ Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом по прекращению войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В отчете ISW была проанализирована публикация Financial Times (FT) от 10 января, в которой бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и другой источник рассказали, что Путин на любых подобных переговорах будет сохранять свои довоенные требования по предотвращению вступления Украины в НАТО и вынуждению блока вывести военные контингенты из государств Восточной Европы.

Аналитики констатируют, что требования Путина с декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".

"Кремль, вероятно, стремится воскресить этот нарратив, пытаясь заставить западных лидеров молчаливо согласиться на максималистские требования Путина, которые ослабят НАТО под видом "компромисса" на любых будущих мирных переговорах по войне в Украине", — отмечают эксперты.

Напомним, Путин заявил о готовности РФ вести переговоры, но только с легитимным руководством Украины, на базе стамбульских договоренностей 2022 года, и "исходя из реалий на поле боя".

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