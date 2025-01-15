Угода про мир в Україні: у Трампа сказали, коли на неї чекати

Радники Трампа визнають, що мирна угода з Україною може бути досягнута не раніше, ніж за кілька місяців.

В команді майбутнього президента США Дональда Трампа вже визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці, якщо не роки, що бере під сумнів його головну зовнішньополітичну обіцянку – укласти мирну угоду першого ж дня каденції в Білому домі.

Про це пише Reuters з посиланням на слова двох радників Трампа, які обговорювали з ним війну в Україні.

За словами джерел видання, обіцянка Трампа закінчити війну в Україні за один день була "поєднанням передвиборчої риторики та нерозуміння невирішуваності конфлікту", а також неправильного уявлення про час, необхідний для формування нової адміністрації.

Ці оцінки збігаються з коментарями спецпредставника Трампа з питань Росії та України Кіта Келлога, який нещодавно заявив, що сподівається знайти "рішення" для припинення війни протягом 100 днів.

Однак навіть прогнози Келлога були "надто оптимістичні", вважає Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

"Щоб це спрацювало, Трампу необхідно переконати Путіна, що непохитність має і зворотний бік", – сказав Гербст.

Видання зазначає, що досі спроби команди Трампа покласти край війні в Україні були з перебоями. Це підкреслює, що його передвиборчі обіцянки можуть зіткнутися з реальністю складних дипломатичних переговорів.

Нагадаємо, за результатами опитування Світового економічного форуму в Давосі, війна стала "глобальним ризиком №1" 2025 року. До найбільш вірогідних причин можливої світової кризи цього року увійшли стихійні лиха, геоекономічне протистояння, дезінформація та розшарування суспільства.

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