Соглашение о мире в Украине: у Трампа сказали, когда его ждать 

Советники Трампа признают, что мирное соглашение с Украиной может быть достигнуто не раньше чем через несколько месяцев.

В команде будущего президента США Дональда Трампа уже признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы, если не годы, что ставит под сомнение его главное внешнеполитическое обещание — заключить мирное соглашение в первый же день каденции в Белом доме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова двух советников Трампа, обсуждавших с ним войну в Украине.

По словам источников издания, обещание Трампа закончить войну в Украине за один день было "сочетанием предвыборной риторики и непонимания неразрешимости конфликта", а также неверного представления о времени, необходимом для формирования новой администрации.

Эти оценки совпадают с комментариями спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, который недавно заявил, что надеется найти "решение" для прекращения войны в течение 100 дней.

Однако даже прогнозы Келлога были "слишком оптимистичными", считает Джон Хербст, бывший посол США на Украине, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

"Чтобы это сработало, Трампу необходимо убедить Путина, что у непреклонности есть и обратная сторона", – сказал Хербст.

Издание отмечает, что до сих пор попытки команды Трампа положить конец войне в Украине предпринимались с перебоями. Это подчеркивает, что предвыборные обещания Трампа могут столкнуться с реальностью сложных дипломатических переговоров.

Напомним, по результатам опроса Всемирного экономического форума в Давосе, война стала "глобальным риском №1" 2025 года. В число наиболее вероятных причин возможного мирового кризиса в текущем году вошли стихийные бедствия, геоэкономическое противостояние, дезинформация и расслоение общества.

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