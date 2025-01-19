Хрусткі вергуни з дитинства: рецепт смаколика від відомого шефа

Вергуни дуже смачні та хрусткі.

Вергуни - ласощі, які, мабуть, готувала кожна бабуся для улюблених онуків. Вони дуже легкі у приготуванні, але надзвичайно смачні та дуже-дуже хрусткі.

ТСН.ua підготував рецепт від відомого шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

2 яйця;

дрібка солі;

дрібка цукру;

100 г сметани (35%);

30 г горілки;

270-330 г борошна;

500 г олії для смаження;

100 г цукрової пудри.

Приготування:

1. У мисці змішайте яйця, сметану, цукор і сіль. Після цього додайте до суміші горілку і замішати просте тісто. Воно має бути не дуже м’яким, але й не тугим.

2. Дайте тісту трохи відпочити у холодному місці - хвилин 30 вистачить. Потім тоненько розкачайте тісто.

3. Тісто наріжте ромбиками, а в середині зробіть розріз. Через нього протягую один куточок. Смажте у фритюрі.

4. Готові смаколики щедро посипте цукровою пудрою.

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