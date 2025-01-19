Хрусткі вергуни з дитинства: рецепт смаколика від відомого шефа

Вергуни дуже смачні та хрусткі.
Вергуни - ласощі, які, мабуть, готувала кожна бабуся для улюблених онуків. Вони дуже легкі у приготуванні, але надзвичайно смачні та дуже-дуже хрусткі.
ТСН.ua підготував рецепт від відомого шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- дрібка цукру;
- 100 г сметани (35%);
- 30 г горілки;
- 270-330 г борошна;
- 500 г олії для смаження;
- 100 г цукрової пудри.
Приготування:
1. У мисці змішайте яйця, сметану, цукор і сіль. Після цього додайте до суміші горілку і замішати просте тісто. Воно має бути не дуже м’яким, але й не тугим.
2. Дайте тісту трохи відпочити у холодному місці - хвилин 30 вистачить. Потім тоненько розкачайте тісто.
3. Тісто наріжте ромбиками, а в середині зробіть розріз. Через нього протягую один куточок. Смажте у фритюрі.
4. Готові смаколики щедро посипте цукровою пудрою.