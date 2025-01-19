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На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні: що відомо

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На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні: що відомо

Фото: Associated Press

Постраждалий перебуває у тяжкому стані.

У Антонівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель. Його доправили до лікарні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Деталі

Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. 

"Потерпілого шпиталізували. Він - у тяжкому стані", - зазначається у повідомленні.

Мешканцям нагадали про правила мінної безпеки: не наближатися, не торкатися. Повідомляйте про підозрілі предмети за номерами "101" або "102".

Раніше внаслідок російських обстрілів Херсонщини 5 людей отримали поранення та 4 загинули. Серед загиблих — двоє поліцейських.

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