Ворог обстріляв Херсонщину: загинули поліцейські

Жертвами ворога залишаються цивільні люди.
Упродовж доби внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення та 4 загинули. Серед загиблих — двоє поліцейських.
Про це повідомили у Національній поліції України.
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Як зазначається, окупаційні війська обстріляли Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БпЛА.
"Ці атаки призвели до жертв серед мирного населення та правоохоронців, пошкоджень інфраструктури", - акцентували правоохоронці.
Російські удари спричинили пошкодження 25 об’єктів:
- 12 приватних і трьох багатоповерхових будинків;
- лікарні;
- 2 магазинів;
- газопроводу;
- гаража;
- 5 автомобілів.
Нагадаємо, 7 січня на Херсонщині після російських обстрілів двоє людей загинуло та 19 поранено. Серед постраждалих – троє працівників поліції.
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