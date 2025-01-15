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Ворог обстріляв Херсонщину: загинули поліцейські

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Ворог обстріляв Херсонщину: загинули поліцейські

Обстріл Херсонщини

Жертвами ворога залишаються цивільні люди.

Упродовж доби внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення та 4 загинули. Серед загиблих — двоє поліцейських.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Деталі

Як зазначається, окупаційні війська обстріляли Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БпЛА.

"Ці атаки призвели до жертв серед мирного населення та правоохоронців, пошкоджень інфраструктури", - акцентували правоохоронці.

Російські удари спричинили пошкодження 25 об’єктів:

  • 12 приватних і трьох багатоповерхових будинків;
  • лікарні;
  • 2 магазинів;
  • газопроводу;
  • гаража;
  • 5 автомобілів.

Нагадаємо, 7 січня на Херсонщині після російських обстрілів двоє людей загинуло та 19 поранено. Серед постраждалих – троє працівників поліції.

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