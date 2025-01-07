Ворожі обстріли Херсонщини: скільки людей загинуло й постраждало за добу

На Херсонщині після російських обстрілів двоє людей загинуло та 19 поранено. Серед постраждалих – троє працівників поліції.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Як зазначається, окупанти вкотре обстріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів.

"Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок підступної атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.

Раніше окупанти війська вдарили з артилерії по селищу Білозерка на Херсонщині. Нині відомо про шістьох постраждалих. Серед них – двоє дітей.

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