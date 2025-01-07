32-річний чоловік цьогоріч стане батьком 100 дітей: як йому це вдалося (фото)

Один із найвідоміших у світі донор сперми розповів, що цього року стане татом 100 дітей.

Про це пише Need To Know.

32-річний Кайл Горді відомий тим, що є біологічним батьком 87 дітей в усьому світі. Але 1 січня 2025 року він отримав підтвердження, що незабаром досягне знакової цифри.

Протягом наступних декількох місяців у нього офіційно буде 100 дітей по всьому світу – подвиг, який, як вважають, вдалося здійснити лише трьом іншим чоловікам.

Хоча більшість людей зараз відмовилися б мати більше дітей, він каже, що він "лише починає".

"Чудово бути батьком стількох дітей", - сказав Кайл, який має понад 3000 підписників у своєму Instagram, в інтерв'ю виданню. "Мені подобається, що я допоміг усім цим жінкам створити сім'ї, коли вони думали, що це неможливо. Але я дуже далекий від того, щоб зробити значний вплив на загальне населення світу. Тому для цього я лише починаю. Якщо бути чесним, то я не маю чіткого плану, скільки дітей я хотів би мати. Думаю, я буду робити дітей доти, доки я не припиню бути потрібним жінкам".

Кайл Горді / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Кайл із Каліфорнії, США, пропонує свої послуги безкоштовно і керує сайтом Be Pregnant Now, де він закликає зацікавлених зв'язатися з ним.

На початку минулого року він оголосив про своє повернення до цього хобі після короткої перерви в донорстві.

Він пішов у "мікровідставку", щоб знайти свою другу половинку, і хоча він швидко закохався в 39-річну Аніку Філіпп під час участі в шоу 90 Day Fiancé, через вісім місяців вони розлучилися.

Кайл Горді та Аніка Філіпп / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Зараз, хоча він все ще мріє про своє щасливе життя, Кайл не веде активних пошуків і покладається на долю, сподіваючись, що хтось особливий з'явиться під час його світового благодійного туру 2025 року.

Він сказав: "Цього року у мене заплановано декілька поїздок світом. Я розмовляю з декількома жінками в Японії та Ірландії – в обох країнах у мене ще немає дітей – а також у Великій Британії, США та інших країнах Європи. Я був би готовий пригальмувати заради потрібної людини, але я не збираюся більше тиснути на неї. Хоча, я був би не проти ірландської дружини. Я б із задоволенням оселився там, оскільки мені дуже подобається ця країна, і я бував там багато разів. Але я ще не був на донорстві, тож це буде спочатку. Мама одного з моїх дітей родом з Дубліна, і вони часто бувають в Ірландії. Тож принаймні я знаю, що в мене вже є там якась родина. Це місце, куди я міг би переїхати назавжди, але я залишаю це рішення на розсуд Всесвіту. Звісно, якщо вібрація буде правильною, я не проти, щоб вони були з будь-якої країни, адже подорожувати чи переїжджати будь-куди за потреби для мене не проблема".

Кайл Горді / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Наразі у нього 14 дітей у Швеції, Норвегії, Англії та Шотландії.

"У мене ще не було дітей в Японії, Ірландії та Кореї, оскільки я ще не зміг дістатися цих країн, щоб спеціально стати донором. Можливо, 2025 рік буде роком, коли я це зроблю. Хто знає, можливо, до 2026 року я матиму по дитині в кожній країні", - додав він.

Кайл Горді / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Нагадаємо, 70-річний угандієць виховує 102 дітей та 578 онуків із 12 дружинами. Він пожалівся, як вони усі живуть.

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