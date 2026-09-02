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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Річард Гір відсвяткував 77-річчя у колі родини та опублікував фото

Дружина зірки опублікувала в мережі рідкісні сімейні знімки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

Відомий американський актор, якого всі добре знають за роллю у фільмі «Красуня», Річард Гір відсвяткував 77-й день народження в колі найближчих людей. На честь свята дружина актора, Алехандра Сільва, поділилася рідкісними сімейними знімками, показавши шанувальникам їхнє затишне домашнє свято.

На знімках Гір з’явився у сірій сорочці та святковому капелюсі. Поруч із ним позувала Алехандра в білій сукні, а до подружжя приєднався їхній шестирічний син Джеймс. На одному з кадрів хлопчик обіймає батьків.

Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

Річард Гір із дружиною та сином, фото: instagram.com/alejandragere

Річард Гір із дружиною та сином, фото: instagram.com/alejandragere

Дружина Річарда Гіра, фото: instagram.com/alejandragere

Дружина Річарда Гіра, фото: instagram.com/alejandragere

«Немає нікого, з ким я воліла б провести своє життя. З днем народження, я кохаю тебе, ми тебе кохаємо», — написала Сільва, вітаючи чоловіка.

Зазначимо, Гір і Сільва одружені з 2018 року. У пари двоє спільних синів — семирічний Олександр і шестирічний Джеймс. Також у актора є 26-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл, а у Сільви — 13-річний син Альберт від попередніх стосунків.

Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

Річард Гір із дружиною, фото: instagram.com/alejandragere

У 2024 році родина переїхала зі США до Іспанії — на батьківщину Алехандри. Гір пояснював, що його дружина шість років жила в його світі, тому тепер настав час пожити в її.

Нагадаємо, раніше Річард Гір та його дружина Алехандра разом позували на червоній доріжці.

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