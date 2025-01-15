Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список озброєння

Німецький уряд також анонсував передавання бронемашин, машин із захистом від мін і засідок, самохідних гаубиць.
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, до пакета увійшли ударні дрони, боєприпаси для танків Leopard 1 та снаряди.
Про це свідчить інформація на сайті Міністерства оборони Німеччини.
Уряд Німеччини також оновив інформацію щодо озброєння, яке готується до передання. У списку – БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.
Озброєння, яке Україна отримає від Німеччини:
- 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155;
- 5 бойових машин піхоти Marder;
- 9 АіТО30 FDC (колісна бойова машина піхоти RCT-30 з мобільним центром ведення вогню);
- 20 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
- боєкомплект для танків Leopard 1;
- 14 000 снарядів калібру 155 мм;
- 19 000 набоїв калібру 122 мм;
- 11 000 мінометних боєприпасів калібру 120 мм;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416;
- 600 ударних безпілотників HF-1;
- 50 безпілотників Vector із запчастинами;
- 46 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun;
- 43 дрони-розвідники Songbird;
- 277 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP).
Окрім того, у списку німецької допомоги – ковдри, турнікети, біноклі, оклюзійні пов'язки тощо.
До слова, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти збільшення постачання озброєння Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету ФРН.
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