Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список озброєння

Німецький уряд також анонсував передавання бронемашин, машин із захистом від мін і засідок, самохідних гаубиць.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, до пакета увійшли ударні дрони, боєприпаси для танків Leopard 1 та снаряди.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства оборони Німеччини.

Уряд Німеччини також оновив інформацію щодо озброєння, яке готується до передання. У списку – БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.

Озброєння, яке Україна отримає від Німеччини:

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155;

5 бойових машин піхоти Marder;

9 АіТО30 FDC (колісна бойова машина піхоти RCT-30 з мобільним центром ведення вогню);

20 броньовиків MRAP із протимінним захистом;

боєкомплект для танків Leopard 1;

14 000 снарядів калібру 155 мм;

19 000 набоїв калібру 122 мм;

11 000 мінометних боєприпасів калібру 120 мм;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 безпілотників Vector із запчастинами;

46 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun;

43 дрони-розвідники Songbird;

277 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP).

Окрім того, у списку німецької допомоги – ковдри, турнікети, біноклі, оклюзійні пов'язки тощо.

До слова, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти збільшення постачання озброєння Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету ФРН.

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