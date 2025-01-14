Німеччина розмістить Patriot на кордоні з Україною: що відомо

На кордоні Польщі з Україною розташовано летовище "Ясьонка" – ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так само і в інших аспектах. Адже понад 90% допомоги йде через Польщу.

Німеччина планує розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot у польському місті Ряшів уже цього місяця.

Про це 13 січня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Варшави, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Ряшів як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні. Не маю детального розкладу своїх зустрічей на найближчі два тижні, особливо з огляду на те, що зараз виборча кампанія в Німеччині, але ще в січні я поїду до Ряшева особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – сказав Пісторіус.

Також читайте Шольц зробив нову заяву про блокування допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що сторони вже узгоджують останні деталі.

"Від січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища “Ясьонка” в Ряшеві взяло НАТО, формуючи свою місію. І тут наші союзники заявили про свою готовність. Першим, хто оголосив свою допомогу у підтримці і захисті, був міністр Пісторіус, за що я дуже дякую. “Ясьонка” – це ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так і в інших аспектах. Понад 90% допомоги йде через Польщу, отже й поготів ця союзницька підтримка є потрібна", – сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, до Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб провести переговори з українським урядом.