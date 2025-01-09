Пентагон розкрив подробиці, що містить останній пакет допомоги Україні

Вартість останнього пакету допомоги Україні, виділеного адміністрацією президента Байдена, оцінюється в 500 млн доларів.
Міністерство оборони США у четвер, 9 січня, оголосило про додатковий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" та обладнання для винищувачів F-16.
Про це йдеться у пресрелізі оборонного відомства США.
Пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється в 500 млн доларів, включає:
- ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- допоміжне обладнання для F-16;
- системи броньованих мостів;
- захищене комунікаційне обладнання;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- запчастини для поставленого раніше озброєння та допоміжне обладнання.
"Це 74-й пакет військової допомоги, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року", – додали у Пентагоні.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".
Читайте також: