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Пентагон розкрив подробиці, що містить останній пакет допомоги Україні

Пентагон розкрив подробиці, що містить останній пакет допомоги Україні

Військова допомога США Україні. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Вартість останнього пакету допомоги Україні, виділеного адміністрацією президента Байдена, оцінюється в 500 млн доларів.

Міністерство оборони США у четвер, 9 січня, оголосило про додатковий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" та обладнання для винищувачів F-16.

Про це йдеться у пресрелізі оборонного відомства США.

Пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється в 500 млн доларів, включає:

  • ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • допоміжне обладнання для F-16;
  • системи броньованих мостів;
  • захищене комунікаційне обладнання;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запчастини для поставленого раніше озброєння та допоміжне обладнання.

"Це 74-й пакет військової допомоги, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року", – додали у Пентагоні.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".

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