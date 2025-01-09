Пентагон розкрив подробиці, що містить останній пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США у четвер, 9 січня, оголосило про додатковий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" та обладнання для винищувачів F-16.

Про це йдеться у пресрелізі оборонного відомства США.

Пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється в 500 млн доларів, включає:

ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

боєприпаси класу "повітря-земля";

допоміжне обладнання для F-16;

системи броньованих мостів;

захищене комунікаційне обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

запчастини для поставленого раніше озброєння та допоміжне обладнання.

"Це 74-й пакет військової допомоги, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року", – додали у Пентагоні.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайні". За словами Остіна, боротьба України важлива для всіх союзників, тому що "війна Путіна – це виклик вільним людям у всьому світі".

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