Учасники "Рамштайну" складуть план обороноздатності України до 2027 року

У Пентагоні анонсували, що зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей для оборони України.

Під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Німеччині буде складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

У відомстві нагадали, що до Контактної групи залучені понад 50 країн, які регулярно проводять зустрічі для обговорення безпекових потреб України. Лідерам коаліцій треба буде схвалити дорожні мапи, які сформулюють потреби та цілі обороноздатності України до 2027 року. Йдеться про військово-повітряні сили, бронетехніку, артилерію, розмінування, безпілотники, інтегровану ППО та ПРО, інформаційні технології та безпеку на морі.

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"Ці дорожні мапи мають на меті дати можливість донорам планувати та підтримувати Україну стабільно в майбутньому", – пояснив один із чиновників оборони.

В іншій заяві Міноборони США вказано, що очільник Пентагону Ллойд Остін вирушив до Німеччини, де 9 січня проведе засідання у форматі "Рамштайн".

"Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включно з системами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами та броньованими транспортними засобами, а також зусиллями з посилення оборонної промислової бази", – йдеться у заяві пресслужби Пентагону.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на наступному "Рамштайні" держава говоритиме з партнерами про збільшення спроможності в захисті від ракет, від керованих бомб та російської авіації.

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