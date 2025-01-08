В Росії заявляють про атаку дронів на сім областей: що відомо

Є інформація про пожежу на нафтобазі Енгельса.

У Росії заявляють, що нібито вночі проти 8 січня над семи областями та акваторією Азовського моря було збито 32 безпілотники.

Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки.

Зазначається, що нібито 11 БпЛА російська ППО знищила над територією Саратовської області, по чотири дрони - над територіями Курської та Ростовської областей, по три – над Бєлгородською та Брянською областями, два – над Краснодарським краєм, один – над Волгоградською областю та чотири – над акваторією Азовського моря.

Своєю чергою, губернатор Саратовській області Роман Бусаргін заявив, що начебто уламки збитих безпілотників пошкодили виробниче підприємство. На місці спалахнула пожежа.

Місцеві мешканці також повідомляють про пожежу на нафтобазі Енгельса. Поблизу міста розташована російська авіабаза, де базуються бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими армія РФ атакує Україну.

Як повідомлялося, цієї ночі російське місто Енгельс атакували БпЛА. Сталася пожежа в районі місцевої нафтобази.

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