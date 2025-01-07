В уряді визначилися з розміром індексації пенсій

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік. Індексацію пенсій планують провести з коефіцієнтом 1,10.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ.

"Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

У бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів України про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Нагадаємо, стали відомі нові умови для виходу на пенсію. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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