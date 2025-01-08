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Втрати Росії станом на 8 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 8 січня: Генштаб оновив дані

Станом на 8 січня 2025-го армія РФ втратила понад 801 тис. солдатів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки.

Станом на ранок 8 січня 2025-го ЗСУ знищили 801 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько/ about 801 670 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9714 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21729 (+19) од,
  • РСЗВ  – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3681 (+0).

Як повідомлялося, агресорка РФ зіткнулася з нестачею військових ресурсів. Зараз Москва набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.

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