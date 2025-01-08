Втрати Росії станом на 8 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 8 січня 2025-го ЗСУ знищили 801 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько/ about 801 670 (+1660) осіб,

танків ‒ 9714 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,

артилерійських систем – 21729 (+19) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),

крилаті ракети ‒ 3014 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,

спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Як повідомлялося, агресорка РФ зіткнулася з нестачею військових ресурсів. Зараз Москва набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.