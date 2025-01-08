Потери России на 8 января: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 8 января 2025 года ВСУ уничтожили 801 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава ‒ около/ about 801 670 (+1660) человек,
- танков ‒ 9714 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20205 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 21729 (+19) ед,
- РСЗО – 1260 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1038 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21727 (+19),
- крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,
- специальная техника – 3681 (+0).
Как сообщалось, агрессорка РФ столкнулась с нехваткой военных ресурсов. Сейчас Москва набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя. В частности, об этом свидетельствуют исследования германских специалистов.
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