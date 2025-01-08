Потери России на 8 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 8 января 2025 года ВСУ уничтожили 801 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ около/ about 801 670 (+1660) человек,

танков ‒ 9714 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20205 (+16) ед,

артиллерийских систем – 21729 (+19) ед,

РСЗО – 1260 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1038 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21727 (+19),

крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,

специальная техника – 3681 (+0).

Как сообщалось, агрессорка РФ столкнулась с нехваткой военных ресурсов. Сейчас Москва набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя. В частности, об этом свидетельствуют исследования германских специалистов.

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