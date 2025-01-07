Когда в Украину вернутся морозы и снег: синоптик назвала даты

Немного снега будет на западе.

Эта неделя (6-12 января) в Украине будет теплой и с периодическими дождями. Впрочем, со следующей недели может вернуться небольшой мороз.

Об этом рассказала руководитель сектора численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук в комментарии "Погода УНИАН".

По ее словам, классическая зима со снегом в Украине пока не ожидается. Впрочем, все же немного снега будет в западных областях, ведь там будет холоднее.

"В воскресенье и в понедельник (13-14 января – Ред.) снизятся температуры до минусовых и снежок может посыпаться. Но все же, скажем так, будет возвращаться на следующей неделе небольшой мороз в Украину. Но пока без таких экстремальных каких-либо отметок. Просто будут обычные зимние температуры", — сказала Ганчук.

Уже в субботу и в ночь на воскресенье через территорию Украины будет перемещаться циклон. Он принесет мокрый снег в западные области.

Напомним, синоптики сообщили о погоде, которая будет нетипичной для середины зимы. После умеренных морозов температура воздуха в ближайшие семь дней ожидается плюсовая, а "минусы" будут местами лишь ночью.

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