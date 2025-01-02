Предсказание Ванги на 2025 год: что будет с Украиной

Предсказания Ванги о войне не были точными – она однозначно видела конфликт в Украине, но считала, что война будет длиться не дольше двух лет.

Массовый голод и природные катаклизмы! Известная ясновидящая Ванга сделала поражающее предсказание на 2025 год. По ее словам, в одном из очень развитых государств многие останутся без дома. В то же время, для Украины этот год может стать решающим.

Что предвещают нам звезды и карты, что чувствуют мольфары и провидцы – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Предсказания Ванги

Известная болгарская ясновидящая Ванга много говорила о том, что произойдет в будущем. Согласно ее пророчествам, США столкнутся с серьезным экономическим кризисом – жить в кредит уже не получится. Из-за этого многие останутся без дома, им придется уезжать в другие страны. Также Ванга предсказала, что на экономическом кризисе все не остановится.

"Практически одновременно с экономическим кризисом катаклизмы начнутся и в природе – в Тихий океан упадет огромный астероид или под водой произойдет землетрясение. Из-за этого часть Америки уйдет под воду".

Глобальное потепление и отсутствие воды

Все предсказания Ванги рано или поздно "упираются" в риск экологической катастрофы, связанной с глобальным потеплением. Поэтому чаще будут происходить землетрясения, наводнения, извержения вулканов и другие природные катастрофы, к которым человечество еще не готово. К 2030 году станет не хватать питьевой воды, из-за чего начнется массовый голод и войны за ресурсы.

Китай станет сверхдержавой, а Европа распадется?

А еще болгарская ясновидящая говорила, что Китай опередит США в военном и экономическом могуществе, а его партнерство с лидерами мира приведет к изменениям на карте – одни государства перестанут существовать, в других изменятся границы. Интересно, что мировой кризис коснется и Европы – Ванга предсказывала даже распад Европейского Союза:

"Причиной этому будут военные конфликты внутри, между странами, а также разные политические, экономические и религиозные стратегии. В результате из Европы люди будут убегать от безработицы, но в поисках более стабильных и благоприятных условий для жизни".

Положительные предсказания

Пророчества Ванги на 2025 год были не только о плохом, но и о хорошем. Провидица считала, что как раз к этому времени ученые научатся лечить многие заболевания, такие как рак или Альцгеймер. Также вперед сделают шаг и нанотехнологии, позволяющие вывести искусственный интеллект на новый уровень. Это позволит решить задачи, которые сейчас кажутся невероятно сложными для человечества.

Когда конец войны в Украине?

Предсказания Ванги о войне не были точными – она однозначно видела конфликт в Украине, но считала, что война будет длиться не дольше двух лет. Это значит, что к концу 2024 года все должно было закончиться. К тому же многие биографы ясновидящей вспоминают фразу "когда на трон сойдет Восьмой" – ее произносила Ванга, если у нее спрашивали, когда закончится война. Кто такой этот "восьмой" до сих пор неизвестно – вероятнее всего, смысл пророчества мы поймем уже после его исполнения.

Однако другие провидцы говорят, что именно этот год для Украины станет решающим. Индийский астролог Кушал Кумар, которого назвали "Нострадамусом", сказал, что война РФ против Украины может закончиться уже в 2025 году в пределах с мая по октябрь, пишет Daily Star. Однако он предупредил, что перед концом будет обострение.

По его прогнозу, война на море станет "одной из самых горячих точек войны по всему миру".

Что ждет украинцев?

Что ждет украинцев в ближайшее время? В Сети сотни прогнозов от мольфаров, астрологов и провидцев. Один из них удивил своим прогнозом и назвал, какие области в ближайшие месяцы возьмется плотно обстреливать Россия, а также ответил на вопрос, использует ли Путин "ядерку". По его словам, рашисты будут плотно атаковать южные регионы. Ситуация на юге Украины, в частности, в Херсоне и Одессе, будет оставаться напряженной. А жителям южных областей следует готовиться к возможным эвакуациям. Такой прогноз дал мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН.

"Ядерке" быть?

А вот возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины Гордеев называет крайне низкой.

Громкое пророчество для России

А вот что ждет Россию и ее безумного руководителя уже в ближайшее время? У Сети есть множество прогнозов от мольфаров до экстрасенсов. Впрочем, проводница в высшие измерения Айа действительно ошарашила предвидением. По ее словам, в будущем пятна под названием "Россия" на карте не будет, а Путин исчезнет. Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мий свит".

В свою очередь таролог Яна Пасинкова тоже сделала громкое предсказание для России и назвала самый большой страх Кремля.

Планы Кремля

Также таролог предвидела планы Кремля по войне против Украины.

В то же время проводница в высшие измерения Айа убеждена, что совсем скоро Украину ждет период расцвета. Она считает, что с 2026 года Украина начнет процесс деформации и перемен к лучшему.

И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него есть силы духа изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предсказания Ванги на 2025 год! Что будет с Украиной?

Читайте также: