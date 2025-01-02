В Украине осудили предателя, который наводил ракеты на Буковину

Агента России, который корректировал ракетные удары по нефтебазам Буковины, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчина два года скрывался от мобилизации, а затем вышел на связь с российскими оккупантами, предложив свои услуги. Он пытался передавать врагу координаты складов с горюче-смазочными материалами в западном регионе Украины.

Предатель активно публично поддерживал агрессора, оправдывал войну России против Украины и героизировал российские военные группировки

"Задокументировано также, что в эфире российской чат-рулетки злоумышленник регулярно героизировал оккупационные группировки рф и оправдывал войну рф против Украины. Во время одного из стримов в знак преданности кремлевскому режиму злоумышленник показательно поджег государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента в июне 2024 года, предотвратив серию воздушных атак на западный регион Украины. По материалам следствия, суд признал его виновным в государственной измене и оправдании российской агрессии, приговорив к 15 годам заключения.

Напомним, в Украине осудили 6 предателей, воевавших на стороне России.

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