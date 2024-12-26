Работал на блокпостах оккупантов: приспешник РФ получил тюремный срок

Ему присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества.

25-летний житель Николаевщины приговорен к 11 годам тюрьмы за помощь российским захватчикам во время боев за Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время боев за Николаев 25-летний мужчина добровольно работал на блокпостах врага.

"Потом злоумышленник под видом "проверки" отбирал у людей все документы, мобильные телефоны, деньги, ключи от авто и другие вещи. У большинства потерпевших это имущество тут же "конфисковали", — говорится в сообщении.

После этого предатель угрожал людям автоматом, пытаясь заставить их остаться на временно оккупированной территории Николаевщины и сотрудничать с оккупантами. Большинство пострадавших отправляли обратно, но они возвращались уже без своего имущества.

После освобождения района украинскими силами приспешник РФ попытался скрыться, но его нашли и задержали.

Напомним, в Украине осудили 6 предателей, воевавших на стороне России.

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