Объявлен приговор 11 предателям, воевавшим против Украины

Осужденные проживали на временно захваченных территориях на востоке и юге Украины и пошли на службу к оккупантам.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил по 15 лет тюрьмы 11 изменникам, которые воевали против Сил обороны Украины на восточном фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Осужденные проживали на временно захваченных территориях на востоке и юге Украины и пошли на службу к оккупантам. Они находились в составе оккупационных группировок РФ и штурмовали позиции ВСУ на Бахмутском, Торецком и Сватовском направлениях.

Осенью 2024 года украинские защитники взяли предателей в плен. При этом один из них сдался нашим воинам после того, как уцелевшие оккупанты покинули его на поле боя с оторванной ногой, где он 4 дня ждал эвакуации.

Также читайте Бывший украинский нардеп стал сенатором в России

Еще один из осужденных – бывший украинский военный, в 2014 году перешедший на сторону врага. Его причислили в ряды артиллерийской бригады "Кальмиус", в составе которой он участвовал в боевых действиях против сил АТО.

После начала полномасштабной войны предателя повысили до командира отделения 1466 мотострелкового полка вооруженных сил РФ и отправили атаковать поселок Верхнекаменское на Северском направлении. Там его "военная карьера" завершилась.

Еще один предатель занимал должность командира отделения в 12-м танковом полку страны-агрессора. Во время боев в районе Сватового злоумышленник получил приказ удерживать позиции в лесном массиве вблизи райцентра. Там его подразделение было уничтожено украинскими воинами, а он как единственный уцелевший попал в плен.

Другие боевики сражались на должностях стрелков и операторов-наводчиков боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рядах мотострелковых бригад оккупантов. Они участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Берестового и Лисичанска, а также обстреливали позиции сил обороны под Соледаром.

На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее СБУ задержала "кроту" российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.

Читайте также: