Оголошено вирок 11 зрадникам, які воювали проти України

Засуджені проживали на тимчасово захоплених частинах території на сході та півдні України та пішли на службу до окупантів.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив по 15 років ув’язнення 11 зрадникам, які воювали проти Сил оборони України на східному фронті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Засуджені проживали на тимчасово захоплених частинах території на сході та півдні України та пішли на службу до окупантів. Вони перебували у складі окупаційних угруповань РФ та штурмували позиції ЗСУ на Бахмутському, Торецькому та Сватівському напрямках.

Восени 2024 року українські захисники взяли зрадників у полон. При цьому один із них здався нашим воїнам після того як вцілілі окупанти покинули його на полі бою з відірваною ногою, де він 4 дні чекав на евакуацію.

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Ще один із засуджених – колишній український військовий, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Його зарахували до лав артилерійської бригади “Кальміус”, у складі якої він брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Після початку повномасштабної війни зрадника підвищили до командира відділення 1466-го мотострілецького полку збройних сил РФ та відрядили атакувати селище Верхньокам’янське на Сіверському напрямку. Там його “військова кар’єра” завершилась.

Ще один зрадник займав посаду командира відділення у 12-му танковому полку країни-агресора. Під час боїв у районі Сватового зловмисник отримав наказ утримувати позиції у лісовому масиві поблизу райцентру. Там його підрозділ був знищений українськими воїнами, а він як єдиний вцілілий потрапив у полон.

Інші бойовики воювали на посадах стрільців та операторів-навідників бойових машин піхоти та бронетранспортерів у лавах мотострілецьких бригад окупантів. Вони брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Берестового та Лисичанська, а також обстрілювали позиції Сил оборони під Соледаром.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

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