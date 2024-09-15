Колишній український нардеп став сенатором в Росії

Колишній депутат-регіонал українського парламенту Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області країни-агресорки Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що указ про призначення 57-річного Деркача сенатором голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав ще 12 вересня.

Зауважимо, що Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради від 1998 року. Він відомий тим, що публікував так звані "плівки Деркача", які дискредитували Україну та Демократичну партію США.

З початком повномасштабного вторгнення РФ утік із України. У червні 2022-го ексдепутата звинуватили у роботі на російську розвідку. Він повинен був допомогти окупантам максимально швидко захопити владу в Україні. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тисяч доларів. Торік у січні президент Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства, а Верховна Рада - мандата.

Як повідомлялося, в Україні засудили 7 колаборантів, які добровільно працюють на РФ, серед яких зрадник Володимир Сальдо та дружина Павла Губарєва – Катерина. Обвинувачених визнали винними в розграбуванні й захопленні майна "Укрпошти" на території Херсонщини.

Зрадник Сальдо і дружина Губарєва отримали вирок! В Одесі відбувся суд над колаборантами

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