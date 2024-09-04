Мережа агента-нардепа готувала ряд диверсій. Їх затримання - серйозний успіх СБУ, - експерт

Затримавши мережу агентів, яку очолював екснардеп-регіонал, СБУ запобігла ряду диверсій.

Це серйозний успіх підлеглих Малюка. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт підкреслює, що спроби росіян розв’язати в Україні повномасштабну «диверсійну війну» зазнають провалу. "В останні дні Росія посилила ракетні атаки. За моїми даними це мало співпасти і з рядом диверсій, які готували російські агенти. У ФСБ робили серйозну ставку на дану групу, про що свідчить і екснардеп на чолі. При цьому провівши затримання на випередження, команда Малюка запобігла значній кількості диверсій і замовних вбивств, врятувавши життя багатьох людей", - вважає політолог.

Голобуцький акцентує, що на фоні постійних арештів своїх людей, спецслужби рф, попри значні зусилля, мають серйозні проблеми з вербовкою нових агентів.

"Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала більше 300 їх учасників. Оперативні затримання важливі не тільки, щоб покарати конкретних злочинців. Це і сигнал іншим посіпакам ворога про невідворотність покарання", - пише експерт.

"СБУ створила потужний обмін фонд з російських агентів. Після того, як із зрадників витягають всю важливу інформацію, їх можуть міняти, рятуючи з полону наших героїв. Втім, росіяни часто не хочуть визволяти своїх агентів, особливо з числа українців-зрадників. Тому екснардеп-регіонал з подільниками має всі шанси провести залишок свого життя за гратами", - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали чотирьох агентів, включно із куратором групи екснардепом. Окрім нього туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні. Екснардеп хотів розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.

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