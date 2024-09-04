Сеть агента-нардепа готовила ряд диверсий. Их задержание – серьезный успех СБУ, — эксперт

Задержав сеть агентов, которую возглавлял экснардеп-регионал, СБУ предотвратила ряд диверсий. Это серьезный успех подчиненных Малюка. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что попытки россиян развязать в Украине полномасштабную "диверсионную войну" испытывают провал. "В последние дни Россия усилила ракетные атаки. По моим данным, это должно было совпасть и с рядом диверсий, которые готовили российские агенты. В ФСБ делали серьезную ставку на данную группу, о чем свидетельствует и экс-нардеп во главе. При этом проведя задержание на опережение, команда Малюка предотвратил значительное количество диверсий и заказных убийств, спася жизнь многих людей", — считает политолог.

Голобуцкий акцентирует, что на фоне постоянных арестов своих людей, спецслужбы РФ, несмотря на значительные усилия, испытывают серьезные проблемы с вербовкой новых агентов.

"С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила почти 80 агентурных сетей и задержала более 300 их участников. Оперативные задержания важны не только, чтобы наказать конкретных преступников. Это и сигнал другим приспешникам врага о неотвратимости наказания", — пишет эксперт.

"СБУ создала мощный обмен фонда из российских агентов. После того как из предателей извлекают всю важную информацию, их могут менять, спасая из плена наших героев. Впрочем, россияне часто не хотят освобождать своих агентов, особенно из числа украинцев-предателей. Поэтому экс-нардеп -регионал с подельниками имеет все шансы провести остаток своей жизни за решеткой", — резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали четырех агентов, включая куратора группы экснардепа. Кроме него туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении. Экснардеп хотел расширить свою сеть и проводить диверсии фактически по всей территории Украины. Агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци для срыва логистики сил обороны.

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