Важливе поповнення: українські бійці взяли у полон 9 окупантів

ЗСУ взяли у полон 9 російських окупантів на Курахівському напрямку. Так, завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника, оточити будівлю та взяти під вогневий контроль.

Завдання виконали десантники 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

Українські бійці поповнили обмінний фонд 9-ма окупантами

Найрозумніші окупанти вийшли з піднятими руками й поповнили наш обмінний фонд.

"Так вони подовжили свої нікчемні життя, а 46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину".

Інші ж вирішили відправитися на "концерт до Кобзона".

Раніше українські бійці на Торецькому напрямку взяли розбили ще одну штурмову групу окупантів. Трьох російських окупантів взяли в полон.

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