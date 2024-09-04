Зеленський назвав країни, від яких залежить перемога України

Кожного дня ми втрачаємо людей і від чотирьох держав залежить як вирішиться ситуація.
Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє УНІАН.
"Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - сказав він.
Голова держави зазначив, що рішення про надання Україні далекобійної зброї залежить від чотирьох конкретних країн: США, Великобританії, Франції та Німеччини. Він підкреслив, що саме ці країни або вже надають, або можуть надати ту зброю, яка допоможе Україні витіснити Росію з території країни та зберегти життя цивільних у містах, таких як Полтава, Львів, Харків, Київ, Дніпро і Кривий Ріг. Зеленський акцентував, що від цих держав залежить сила України у розв'язання цих проблем.
Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів по військових обʼєктах на території РФ дозволить ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.
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