Зеленський назвав країни, від яких залежить перемога України

Кожного дня ми втрачаємо людей і від чотирьох держав залежить як вирішиться ситуація.

Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє УНІАН.

"Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - сказав він.

Голова держави зазначив, що рішення про надання Україні далекобійної зброї залежить від чотирьох конкретних країн: США, Великобританії, Франції та Німеччини. Він підкреслив, що саме ці країни або вже надають, або можуть надати ту зброю, яка допоможе Україні витіснити Росію з території країни та зберегти життя цивільних у містах, таких як Полтава, Львів, Харків, Київ, Дніпро і Кривий Ріг. Зеленський акцентував, що від цих держав залежить сила України у розв'язання цих проблем.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів по військових обʼєктах на території РФ дозволить ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.

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