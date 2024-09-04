Зеленский назвал страны, от которых зависит победа Украины

Каждый день мы теряем людей и от четырех государств зависит как решиться ситуация.

Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран, это может помочь вытеснить Россию с украинской территории и защитить гражданских лиц.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, сообщает УНИАН.

"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", – сказал он.

Глава государства отметил, что решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия зависит от четырех конкретных стран: США, Великобритании, Франции и Германии. Он подчеркнул, что именно эти страны либо уже предоставляют, либо могут предоставить оружие, которое поможет Украине вытеснить Россию с территории страны и сохранить жизнь гражданских в городах, таких как Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепр и Кривой Рог. Зеленский акцентировал, что от этих государств зависит сила Украины в решении этих проблем.

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что разрешение украинским Силам обороны наносить удары по военным объектам на территории РФ позволит более эффективно защищаться от агрессии и не приведет к эскалации войны.

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