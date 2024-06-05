США скоро объявят о новом пакете помощи Украине — Салливан

Пока неизвестно, что именно войдет в новый пакет помощи.

Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает NV.

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", — сказал Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что вооружение и техника, которую Соединенные Штаты Америки выделили в первых двух пакетах помощи по президентским полномочиям Джо Байдену на протяжении последних недель, доставлена на передовую для украинских военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи в 500 млн евро, стало известно, что туда войдет.

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